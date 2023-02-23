الصناعة تستقطب خبرات شركة ألمانية الى العراق

2023/02/23 | 19:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

اتفق وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، اليوم الخميس، مع شركة إيلاتك الألمانية على نقل خبراتها وإمكانياتها التكنولوجية لشركة ديالى العامة.

وذكرت وزارة الصناعة والمعادن في بيان أن" النجم اطلع خلال زيارته الحالية إلى ألمانيا برفقة مدير عام شركة ديالى العامة عبد الستار مخلف، على معامل شركة إيلاتك الألمانية وإمكانياتها في مجال تصنيع وإنتاج المحطات الثانوية والمُتنقلة والمحطات الصندوقية (الكيوسك) ولوحات السيطرة ومنظومة الـ(E-house)".

وأضافت، أنه" تم التباحث حول إمكانية التعاون المُشترك بين الشركة الألمانية وشركة ديالى العامة في ظل ما تمتلكه الأخيرة من قاعدة صناعية وخبرات هندسية وفنية كبيرة لتلبية متطلبات واحتياجات وزارة الكهرباء من المحطات والمنظومات المذكورة، وقد اتفق الطرفان على العمل المشترك ونقل تكنولوجيا التصنيع للمحطات والمنظومات الكهربائية إلى شركة ديالى العامة".

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