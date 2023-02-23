ترقب غير مسبوق.. إيران على

2023/02/23 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفادت وكالة (اسوشيتد برس) في تقرير نشرته، الخميس، بان السلطات الإيرانية ومن خلال موقع اخباري تابع للسلطات الحكومية المسؤولة عن برنامج ايران النووي، اعترفت باقتراب طهران "بشكل كبير" من الحصول على سلاح نووي "فعال".

وأكدت الوكالة وبحسب التقرير الذي ترجمته (بغداد اليوم)، ان "السلطات الإيرانية اعترفت عبر الموقع بوصول نسب التخصيب الى 84%، مقتربة بذلك من تحقيق هدفها بالحصول على سلاح نووي فعال، الامر الذي قالت الوكالة انه يضع "ضغطا" كبيرا على الغرب للتحرك إزاء الملف النووي الإيراني بالتزامن مع توجه إسرائيلي لتوجيه "ضربة عسكرية ضد ايران".

الموقع الذي قالت الوكالة انه يحمل أسم (نور نيوز) والمقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني المقاد بشكل مباشر من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي، نشر البيانات المتعلقة بالملف النووي الإيراني بشكل علني اليوم الخميس، الأمر الذي ماتزال تبعاته لم تتضح حتى الآن، بحسب وصفها.

وأكدت الاسوشيتد برس أيضا، ان محاولاتها للحصول على تعليق رسمي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسؤولة عن متابعة الملف النووي الإيراني لم "تفض الى نتيجة"، بسبب عدم استجابة مسؤولي الوكالة لطلبات التصريح حول التطورات الإيرانية، الأمر الذي قالت انه وضع المجتمع الدولي في موقف ترقب غير مسبوق لتطورات الموقف الحالي.

وبحسب المعلومات التي كشفت عنها الوكالة، فان ايران ستكون قادرة على انتاج "قنبلة نووية" بمجرد وصول نسب تخصيب اليورانيوم الى نحو 90%، الامر الذي باتت قادرة على تحقيقه داخل موقع (نطنز) النووي التابع للحكومة الإيرانية، حيث تجري معظم عمليات التخصيب، بحسب وصفها.

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