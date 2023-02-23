هزة أرضية جديدة تضرب تركيا واجزاء من سوريا ولبنان

2023/02/23 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

ضمن متابعات (بغداد اليوم)، أعلن موقع أميركي لرصد الزلازل، اليوم الخميس، أن هزّة بقوة 5 درجات وقعت في تركيا واجزاء من سوريا ولبنان.

وفي وقت سابق كانت السلطات الإيرانية قد اعلنت أن "زلزالاً بقوة 5,5 بمقياس ريختر ضرب مناطق بمحافظة فارس جنوب غربي البلاد".

وأكدت إدارة الكوارث التركية أن "هزة ارتدادية بقوة 4,1 درجة على مقياس ريختر وقعت في قهرماش مرعش مركز الزلزال الأصلي".

ومنذ الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير/شباط الجاري، مخلّفاً أكثر من 47 ألف ضحية، لم تتوقف الهزّات الارتدادية في المنطقة.

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