2023/02/23 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت وزارة التربية العراقية، اليوم الخميس، عن تفاصيل مشروع "التغذية المدرسية"، حيث سيتم تطبيقه في 4 محافظات بشكل اولي وسيؤدي لتشغيل قرابة 3 الاف شاب.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، لـ"بغداد اليوم"، إن "مشروع (التغذية المدرسية)، سيتم بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ويستهدف بحدود نصف مليون تلميذ عراقي وهو يشمل نحو 1248 مدرسة موزعة في عدد من الأقضية والنواحي الأشد فقرا في محافظات العراق المختلفة".

وبين السيد ان "المشروع انطلق منذ أيام قليلة وهو بدأ من الموصل ومرورا بالناصرية وبابل وصولا لبغداد ونعمل على تطبيقه في العديد من المحافظات"، مشيرا الى انه "مشروع مهم ينطوي على فوائد عديدة لعل أبرزها تعزيز البنية الجسمانية للطالب عبر التغذية السليمة، كما سيقلل من ظاهرة تسرب الطلاب من المدارس".

وأضاف ان "هناك جوانب البرنامج الإيجابية، منها خلقه لفرص عمل وتشغيل للأيادي العاملة، بواقع توفير نحو 3 آلاف فرصة لشباب عراقيين سيعملون في إطاره، وهذه تجربة جديدة نأمل أن تعمم مستقبلا في عموم المدارس والمحافظات العراقية".

وكشف المتحدث باسم وزارة التربية العراقية ان "الوجبة المقدمة متنوعة وتشمل مختلف العناصر الغذائية من حليب وألبان وفواكه وغيرها، وهي تخضع للفحص من قبل وزارة الصحة العراقية بما يضمن جودتها ومطابقتها للمعايير، وتوزيع هذه الوجبات الغذائية في كل محافظة يتم عبر فرق ميدانية متخصصة، تابعة للمديرية العامة لنشاط اللياقة المدرسية التابعة للوزارة، وبالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدد الوجبات وانواعها وفرص عمل لـ3 الاف شاب.. تفاصيل مشروع "التغذية المدرسية") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدد الوجبات وانواعها وفرص عمل لـ3 الاف شاب.. تفاصيل مشروع "التغذية المدرسية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).