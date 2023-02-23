3 أسباب دفعت الاتحاد العراقي لإقامة دوري المحترفين الموسم القادم

2023/02/23 | 19:36 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد العراقي يخطط لدوري المحترفين في الموسم القادم (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

باتت الكرة العراقية على أبواب مسابقة دوري المحترفين في الموسم القادم، من خلال إبرام عقد إقامته مع الليغا الإسبانية خلال الأيام القليلة المقبلة.

أكد ذلك عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، مشيرا إلى أن أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد موافقون على إقامة دوري المحترفين في الموسم القادم.

وهناك ثلاثة أسباب دفعت الاتحاد العراقي لهذه الخطوة، على رأسها تقويم وضع الأندية في البلاد، حيث هناك العديد من الفرق في العراق لا تملك ملعبا لإقامة مبارياتها فيه، ومنها أندية كبيرة، كالقوة الجوية والطلبة والشرطة، وهو أمر لا يمكن أن يستمر حال إقامة دوري المحترفين.

السبب الثاني، هو عدم منافسة الأندية العراقية في البطولات القارية وعلى رأسها دوري أبطال آسيا، فبعد غياب طويل عاد العراق للمشاركة بمقعدين ومقعد ونصف في المواسم السابقة، لكن أندية الشرطة والزوراء والقوة الجوية أخفقت في تجاوز دور المجموعات.

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السبب الثالث، هو صنع بطولة تعمل على تطوير اللاعبين، وهو ما ينعكس بالإيجاب على المنتخب الأول، من خلال تقديم لاعبين مؤهلين لحمل شعار "أسود الرافدين"، وتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم المقبلة في 2026.

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