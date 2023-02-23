2023/02/23 | 19:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضرب زلزال جديد بقوة 5 درجات جنوب تركيا وأجزاء من سوريا ولبنان.

وقالت إدارة الكوارث التركية في بيان مقتضب إن “زلزالاً بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية هاتاي جنوب البلاد ووصلت أثاره إلى جنوب غرب البلاد وأجزاء من سوريا ولبنان”.

التالي

منذ ساعة واحدة

إيرلندا..



تحقيقات جريمة قتل دموية تتوصل إلى أن المتهم “دجاجة”

منذ ساعتين

إصابة وزير إيراني و 14 شخصاً بتحطم طائرة

منذ 4 ساعات

أكثر من 50 ألف قتيل في زلزال تركيا وسوريا

منذ 4 ساعات

واشنطن: الصين تتجه لمد روسيا بأسلحة فتاكة

منذ 10 ساعات

هزة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب سيبيريا

منذ يوم واحد

اليونسكو: قانون حرية التعبير في العراق “خيبة أمل كبيرة”

منذ يوم واحد

بريطانيا..



الحكم على 3 أشخاص بتهمة تهريب عراقيين للمملكة بطريقة ’شيطانية’

منذ يوم واحد

روسيا: قادرون على مراقبة الإمكانات النووية الأمريكية

منذ يوم واحد

حصيلة الخسائر المدنية والعسكرية بعد عام على حرب أوكرانيا

منذ يوم واحد

وزير الخارجية الإيراني يكشف الهدف من زيارته لبغداد

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال جديد يضرب جنوب تركيا وأجزاء من سوريا ولبنان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال جديد يضرب جنوب تركيا وأجزاء من سوريا ولبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).