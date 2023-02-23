2023/02/23 | 19:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أصدرت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، قراراََ بإلزام مسؤوليها إزالة تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي الصيني TikTok من أجهزتهم بسبب مخاوف أمنية.وقالت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان اطلع عليه/ المركز الخبري الوطني/إن” المفوضية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية الاوربية تحظر استخدام “التيك توك” لمسؤوليها بسبب مخاوف أمنية المركز الخبري الوطني.

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