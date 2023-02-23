2023/02/23 | 19:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ضرب زلزال جديد بقوة 5 درجات جنوب تركيا وأجزاء من سوريا ولبنان.وقالت إدارة الكوارث التركية في بيان مقتضب إن “زلزالاً بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية هاتاي جنوب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هزة بقوة 5 درجات تضرب ولاية هاطاي جنوب تركيا المركز الخبري الوطني.

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