بعد أعوام من المذبحة قرب دمشق.. محكمة ألمانية تحكم بالسجن المؤبد على

2023/02/23 | 19:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت محكمة ألمانية، الخميس، فلسطينيا سوريّا بارتكاب جريمة حرب وجريمة قتل لإطلاقه قنبلة يدوية على حشد من المدنيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في مخيم اليرموك بضواحي دمشق عام 2014.

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