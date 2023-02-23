السوداني يطلق 150 مشروعاً خدمياً وتطويرياً في بغداد

2023/02/23 | 20:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس أمانة بغداد، رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يطلق 150 مشروعاً خدمياً وتطويرياً في العاصمة بغداد .••••• المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 23- شباط- 2023

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