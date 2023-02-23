تشييع القيادي الفلسطيني السابق احمد قريع في مراسم رسمية

2023/02/23 | 20:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشييع القيادي الفلسطيني السابق احمد قريع في جنازة عسكرية رسمية من مقر المقاطعة في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة في 23 شباط/فبراير 2023 مراسم رسمية © ا ف ب احمد غرابلي رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – شارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعشرات المسؤولين الخميس في تشييع القيادي الفلسطيني السابق أحمد […]

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