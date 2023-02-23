نجاة وزير ايراني ومقتل مستشاره في تحطم طائرة

2023/02/23 | 20:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة “فارس” الإيرانية، يوم الخميس، بأن مروحية كانت تقل وزير الرياضة الإيراني تحطمت أثناء هبوطها في مدينة بافت، في محافظة كرمان مما أدى إلى مقتل مستشاره، وإصابة 14 من ركابها بجروح.وقالت تقارير ان الوزير بحالة جيدة لكن تم نقله الى المستشفى للمعاينة

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