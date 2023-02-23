ميسانية كادت تفارق الحياة فترزق بأربعة توائم

2023/02/23 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أنجت امرأة من سكنة محافظة ميسان، أربعة توائم بعد عارض صحي كاد ان يتسبب بموتها.

وقال المتحدث الاعلامي لدائرة صحة ميسان، محمد الكناني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "فريقاً طبياً في مستشفى الشهيد الصدر التعليمي، أشرف على ولادة توأم رباعي (٣ ذكور وأنثى واحدة) لأم تبلغ 35 عاماً".

وأضاف الكناني، ان "الأطفال، بصحة جيدة وتم وضعهم تحت المراقبة في ردهة الخدج كما ان حالة الأم مستقرة".

من جانبها قالت المشرفة على الحالة الطبيبة الاخصائية النسائية الخافرة، روى جمال، ان "المريضة كانت تعاني من تسمم الحمل الشديد في الشهر الثامن مع ارتفاع في ضغط الدم ونزيف".

وأشارت الى استقبال المريضة "من قبل الفريق الخافر، واجراء الفحوصات والتحاليل لها وتقرر اجراء عملية قيصرية طارئة وتتم عملية الولادة بنجاح".

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