رئيس هيئة الإستثمار الوطنية يستقبل السفير الكويتي ويبحث تطوير التعاون الإستثماري بين البلدين

2023/02/23 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

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استقبل رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية سفير دولة الكويت في بغداد السيد طارق عبد الله الفرج والوفد المرافق له وبحثا الإهتمام المشترك في تطوير مستويات الإستثمار بين العراق والكويت.

وأكد رئيس الهيئة حرص الحكومة العراقية على تعزيز أطر التعاون الإستثماري المشترك بين البلدين طبقا لمتطلبات البيئة الجاذبة ومواصفات المشاريع الإستثمارية وتطوير سياق التعاملات القطاعية في ضوء التشريعات المحددة لها بالعراق.

وأضاف مكية أن الهيئة ماضية في تنفيذ خططها نحو تحسين واقع الإستثمار ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع، وتجسير العلاقة مع مختلف المؤسسات والشركات الوطنية والأجنبية عبر تطبيق المعايير الداعمة للإستثمار الحقيقي.

من جهته أعرب السفير الكويتي عن شكره لرئيس الهيئة في إطار الإستراتيجيات والخطط الرامية لتعضيد ثقافة المستثمر الأجنبي بما يليق ومكانة العراق وما يمثله من معطيات حضارية وثقافية وجغرافية على مستوى المنطقة والعالم.

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