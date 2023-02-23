2023/02/23 | 20:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jwvIqQEtcvk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاميرا صمّون وزعتر تدخل مدينة بابل من بوابة عشتار الأثرية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كاميرا صمّون وزعتر تدخل مدينة بابل من بوابة عشتار الأثرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).