القانونية النيابية توضح أسباب تأخر الموازنة لدى الحكومة

2023/02/23 | 20:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اهم الأسباب وراء تأخر ارسال الموازنة الى مجلس النواب، لافتا الى أهمية مضاعفة جهد الحكومة لانجاز الموازنة وتسليمها للبرلمان.

وقال المالكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الحكومة تأخرت كثيرا بارسال الموازنة على الرغم من ان القانون ينص على ارسالها الى البرلمان في تشرين الأول قبل حلول السنة الجديدة، في حين ان الحكومة متأخرة لاكثر من 4 اشهر بسبب تأخر تشكيلها”.

وأضاف ان “الحكومة بحاجة الى جهد مضاعف من اجل ارسال الموازنة، حيث هناك عوائق تتمثل بتذبذب أسعار النفط وكذلك سعر صرف الدولار الذي يتم بناء الموازنة على قيمته، فضلا عن ان الحكومة لم تقدر نفقاتها التي تحتاج اليها خصوصا مع حصول الكثير من التغييرات مجال الإيرادات والانفاق وتثبيت العقود والوظائف الجديدة”.

وبين ان “هناك عامل اخر وراء تأخر الموازنة يتمثل بإيقاف منح المبالغ لإقليم كردستان بقرار من المحكمة الاتحادية الذي نص على عدم دستورية تحويل تلك المبالغ”.

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