اقتصادي: جولة التراخيص الخامسة ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز

2023/02/23 | 20:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد الخبير النفطي حمزة الجواهري، الخميس، ان التوقيع جولة التراخيص الخامسة خطوة إيجابية باتجاه الاكتفاء الذاتي للغاز في العراق.

وقال الجواهري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “لتوقيع على جولات التراخيص التي تمت برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تمثل خطوة إيجابية باتجاه الاكتفاء الذاتي للغاز مما سينعكس إيجابيا على توفير الأموال لخزينة الدولة”.

وأضاف ان ” تطوير الحقل الغازية من بينها المنصورية وعكاز في العراق بحاجة لجولة ترخيص خاصة لاجل زيادة انتاج العراق من الغاز”.

وأشار الجواهري، ان ” الجهات المختصة الممثلة بوزارة النفط تعمل منذ مدة لاجل الوصول الى اتفاق مع الشركات المطوّرة لحقلي المنصورية وعكّاز المهمين”.

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