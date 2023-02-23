تحطم مروحية وزير إيراني جنوبي البلاد

2023/02/23 | 20:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وسائل إعلام رسمية أن مروحية تقل وزير الرياضة الإيراني تحطمت، الخميس، في مدينة بافت بمحافظة كرمان الجنوبية مما أسفر عن مقتل أحد مستشاريه وإصابة 15 آخرين.

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