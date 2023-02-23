30 هزة أرضية حول العالم الخميس بينهم زلزال بقوة 6.8 ريختر

2023/02/23 | 20:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي 30 هزة أرضية حول العالم، الخميس، بينها زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر في طاجيكستان وهزة ارتدادية بقوة 4.9 درجة على الحدود التركية السورية.

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