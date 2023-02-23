الاسدي يسلم البطاقات الذكية لـ 60 يتيماً شملوا بالاعانة الاجتماعية

2023/02/23 | 20:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني سلم وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الخميس، البطاقات الذكية (كي كارد) لـ60 يتيماً في الدور الإيوائية من أصل 15 ألفاً شملوا بالإعانة الاجتماعية.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز […]

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