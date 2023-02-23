هل يكشف إعلان قيادة جديدة

2023/02/23 | 20:52 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم الاستقرار الذي عاشته الأنبار في السنوات السابقة، جاء تنصيب قيادة جديدة للصحو ة ليصب الزيت على النار فيما يتعلق بالتحالفات السياسية التي يبدو أن محمد الحلبوسي يحاول لملمتها قبل الانتخابات المحلية.

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