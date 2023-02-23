النزاهة تضبط مديراً في ضريبة ديالى متلبساً بالاختلاس

2023/02/23 | 21:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكُّنها من ضبط مديرٍ في الهيئة العامَّة للضرائب في مُحافظة ديالى؛ لاستيلائه على المال العام.

وقالت الهيئة في بيان، انَّ الفريق الذي انتقل إلى الهيئة العامَّة للضرائب – فرع ديالى، قام بضبط المُتَّهم مدير شعبة العقار في الهيئة بالجرم المشهود؛ أثناء إقدامه على التلاعب في معاملات التحاسب الضريبيِّ.

وأضافت الدائرة إنَّ المُتَّهم قام بإدخال المعاملات في سجلاتٍ وهميَّةٍ والاستيلاء على الأموال الناتجة عنها لحسابه الشخصي، بدلاً من إيداعها في خزينة الدولة، لافتةً إلى استلامه مبالغ ماليَّة من أصحاب الشركات ومحطات الوقود الأهليَّة ومعامل الطابوق في المُحافظة.

وتابعت إنَّه تمَّ ضبط السجلات الوهــميَّة وقوائم الحسابات غير القانونيَّة كافـة، وتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛الذي قرر توقيفه وفق احكام المادة(٣٣١) من قانون العقوبات .

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