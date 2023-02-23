مصر تشدد حظر استيراد القرود أو دخولها

2023/02/23 | 21:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت الحكومة المصرية، على حظر دخول القرود عبر الحدود بحرًا وبرًا وجوًا، وكذلك عدم السماح بحالات "الترانزيت"، في ظل الوضع الوبائي العالمي لانتشار مرض جدري القرود، وذلك لمنع دخوله وانتشاره داخل مصر.

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