2023/02/23 | 21:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Vt3Pe_rvcUY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الديوانية .. مطالبات قانونية بتعديل القوانين التي تبيح دمـ اء النساء بذريعة الشـ رف) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الديوانية .. مطالبات قانونية بتعديل القوانين التي تبيح دمـ اء النساء بذريعة الشـ رف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).