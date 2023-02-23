2023/02/23 | 21:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vg2fqnuXLNY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قانون الانتخابات يشعل الجبهات.. مع التعديل المالكي والاطار.. والمستقلون يعطلون الاقرار | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قانون الانتخابات يشعل الجبهات.. مع التعديل المالكي والاطار.. والمستقلون يعطلون الاقرار | #كلام_معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).