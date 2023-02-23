إطلاق نار في كربلاء وشرطة المحافظة توضح التفاصيل

2023/02/23 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، الخميس، أن دوريات شرطة النجدة، ألقت القبض على متهم أطلق العيارات النارية في الهواء بالمحافظة.

وقالت الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "دوريات النجدة ألقت القبض على المتهم، بعد ان تمت مطاردته داخل الأزقة والأفرع الضيقة إلا أن جهود الشرطة أصرت على متابعته والقبض عليه".

وأضاف، ان الشرطة "ضبطت بحوزة المتهم مسدساً ومشروبات كحولية".

وأشار البيان، الى "إحالة المتهم الى الجهات المختصة مع المضبوطات لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".

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