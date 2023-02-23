2023/02/23 | 21:26 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دلو هسكاني شكلت محاكمة امرأة هولندية منتمية لداعش، إضافة جديدة للقضية الإيزيدية، إذ وصفها ناشطون بأنها “انتصار” للقضية الإيزيدية، فضلا عن أن هذه المحاكمة تعني تدويل القضية، لاسيما وأنها تلاحق المتهمات باستعباد المختطفات، فيما اقترحوا أن تشكل محكمة دولية خاصة بهذه القضية، نظرا لأن الأحكام الحالية تتوافق مع نظام كل دولة أوروبية، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتصار للقضية الإيزيدية.. محاكمة داعشية هولندية تفتح الباب لمطالبات بالتدويل) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتصار للقضية الإيزيدية.. محاكمة داعشية هولندية تفتح الباب لمطالبات بالتدويل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).