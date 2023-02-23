2023/02/23 | 21:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن مدافع المنتخب الإسباني، سيرجيو راموس، يوم الخميس، اعتزال اللعب مع منتخب بلاده بعد مسيرة حافلة.وكتب راموس عبر حسابه في موقع تويتر وتابعه/ المرمز الخبري الوطني/: “سأستمر في تشجيع بلدي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد مسيرة حافلة مع منتخب بلاده..”سيرجيو راموس” يعتزل اللعب الدولي رسمياً المركز الخبري الوطني.

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