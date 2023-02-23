2023/02/23 | 21:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس،تمكُّنها من ضبط مديرٍ في الهيئة العامَّة للضرائب في مُحافظة ديالى؛ لاستيلائه على المال العام.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مديراً في ضريبة ديالى متلبساً بالاختلاس المركز الخبري الوطني.

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