2023/02/23 | 21:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يستمر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس في إثارة الجدل بتنبؤاته الخاصة بالأنشطة الزلزالية حول العالم.فقد حذر عالم الزلازل الهولندي، اليوم الخميس، من أنه قد تحدث بعض الأنشطة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير الجاري، ولكن ربما ليست كبيرة، إلا أنه حذر من أن الأسبوع الأول من شهر مارس سيكون […]

ظهرت المقالة ” استعدوا جيداً أول مارس”..



تغريدة مرعبة لعالم الزلازل الهولندي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (” استعدوا جيداً أول مارس”.. تغريدة مرعبة لعالم الزلازل الهولندي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (” استعدوا جيداً أول مارس”.. تغريدة مرعبة لعالم الزلازل الهولندي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).