بريتش كولومبيا تعلن اليوم عن التمويل الفيدرالي للتعافي من الكوارث

2023/02/23 | 22:05 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعود وزير الاستعداد للطوارئ الكندي إلى بؤرة الفيضانات التي دمرت وادي فريزر في كولومبيا البريطانية في نوفمبر 2021.من المقرر أن يشارك بيل بلير، إلى جانب وزير إدارة الطوارئ في كولومبيا البريطانية بوين ما وعمدة أبوتسفورد روس سيمنز، في إعلان اليوم عن التمويل الفيدرالي للتعافي من الكوارث للمقاطعة.انجرفت سلسلة من الأنهار في الغلاف الجوي […]

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