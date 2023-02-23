2023/02/23 | 22:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذ أمر القبض الصادر بحقِّ مدير...

ظهرت المقالة اعتقال مدير إحدى الشركات المنفذة لمستشفى بنينوى: اضر بالمال العام أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مدير إحدى الشركات المنفذة لمستشفى بنينوى: اضر بالمال العام) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال مدير إحدى الشركات المنفذة لمستشفى بنينوى: اضر بالمال العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).