2023/02/23 | 22:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: يؤكد اعلان إدارة مطار النجف الدولي، الاسبوع الماضي، عن ضبط 12...

ظهرت المقالة مطار النجف الغامض العائدية ومجهول الايرادات..



ممر للتهريب بالجوازات المزورة ودعوات الى الحكومة بفتح ملفه أولاً على المسلة.

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