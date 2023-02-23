2023/02/23 | 22:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xmIeOEG87t0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #انطوني_رحيّل يتذوق بشهية اللحم العراقي الطري مع التمن #nogarlicnoonions #السومرية #العراق #shorts) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #انطوني_رحيّل يتذوق بشهية اللحم العراقي الطري مع التمن #nogarlicnoonions #السومرية #العراق #shorts) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).