رئيس مجموعة فاغنر يصعد ضد القيادة العسكرية بصور للقتلى الروس

2023/02/23 | 22:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر رئيس مجموعة "فاغنر" الروسية للمرتزقة صورة مروعة لعشرات من مقاتليه قال إنهم قتلوا بعد حرمانهم من الذخيرة، في تصعيد جديد لخلافه مع القيادة العسكرية في موسكو.

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