فيديو يظهر لحظة إطلاق الرصاص على فلسطينيين في نابلس.. وسقوط أحدهم

2023/02/23 | 22:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ الجيش الإسرائيلي غارة عسكرية غير عادية في وضح النهار في مدينة نابلس الفلسطينية، فعادةً ما تُنفذ هذه الغارات داخل الضفة الغربية خلال الليل أو في ساعات الصباح الباكر.

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