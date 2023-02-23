بالوثائق..تواقيع نيابية لعقد جلسة استثنائية حول ديالى

2023/02/23 | 22:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

جمع 62 نائباً، تواقيعهم لطلب عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب، حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة ديالى.

وجاء في طلبهم الذي أعده النائب أحمد مظهر الجبوري حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه، ان الجلسة تكون "مقتصرة على مناقشة التهديد الامني الخطير الذي تتعرض له محافظة ديالى من عمليات قتل واغتيال للكفاءات (أطباء ومثقفين) وليس آخرها حادثة قرية الجيايلة باعدام 8 شهداء عزل من اهالي القرية".

يشار الى ان ديالى شهدت في الأيام القليلة الماضية، تطورات أمنية متلاحقة، بينها استشهاد 8 أشخاص الأثنين الماضي بهجوم مسلح على قريتهم الجيايلة في قضاء الخالص شمال المحافظة، واغتيال طبيب شهير بأمراض القلبية أمام منزله في بعقوبة مساء أمس.

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