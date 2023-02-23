استطلاع يكشف تغيراً في آراء العراقيين عن سمعة روسيا

2023/02/23 | 22:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

كشفت شبكة (المونيتور) الدولية، الخميس، عن نتائج استطلاع رأي قامت به حول النظرة الشعبية الى دولة روسيا في عدة دول من بينها العراق.

ويشير التقرير ترجمته (بغداد اليوم) الى، ان "التأييد الذي كانت تحصل عليه روسيا والنظرة الإيجابية اليها داخل البلاد تغيرت خلال الفترة الأخيرة".

وأوضح، ان "الاستطلاع الذي جرى في كل من تركيا، العراق، مصر، تونس واليمن، بين الخامس عشر من ديسمبر كانون الأول عام 2022 والعاشر من يناير كانون الثاني من هذا العام، أظهر بان 29% من العراقيين المستطلعة آرائهم يرون في روسيا وتصرفاتها الأخيرة في أوروبا صورة سلبية، فيما أمتنع الجزء الآخر عن ابداء الرأي".

وعن الأسباب للتغيير، قالت المونيتور، ان :"الحرب الأوكرانية - الروسية وما تبعها من احداث، قلل من وصول العراق الى الحبوب الأساسية التي كان يستورد معظمها من البلدين، الأمر الذي قاد الى رفع أسعار السوق المحلية".

ولفتت الى انه "وعلى الرغم من عدم تورط روسيا في العراق بشكل كبير بجانب الاستثمار بمجال الطاقة، الا ان تبعات الحرب أثرت عليه".

أما فيما يتعلق بالسبب وراء الحرب الروسية الأوكرانية، فقد بين الاستطلاع ان ما نسبته 35% من العراقيين، وهي النسبة الأعلى، ترى بان "الاتحاد الأوروبي وتصرفاته التي استفزت روسيا كانت السبب الرئيس وراء اندلاع الحرب في أوكرانيا، والتي ما تزال مستمرة حتى اليوم".

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