2023/02/23 | 22:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: n_2ZQKt038I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشاعر حسين العميدي ضيف برنامج "ليلة ويوم" مع مهند العزاوي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشاعر حسين العميدي ضيف برنامج "ليلة ويوم" مع مهند العزاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).