الفتح: القوى السياسية ستعتمد ” سانت ليغو” في الانتخابات المقبلة

2023/02/23 | 22:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب عن تحالف الفتح علي تركي، الخميس، ان القوى السياسية ستصوت باعتماد نظام سانت ليغو في الانتخابات المقبلة بغض النظر عن النسبة التي ستخضع للنقاشات والتفاهمات داخل مجلس النواب .

وقال تركي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”, ان ” التجربة السيئة التي شابت قانون الانتخابات الحالي خلال الانتخابات الماضية اثبتت فشلها مما دعت المحكمة الاتحادية الى تغير القانون الانتخابي الحالي وكذلك اعتماد العد والفرز اليدوي بدلا من الالكتروني الذي شهد تزويرا واضحا في نتائج الانتخابات”.

وأضاف ان ” القوى السياسية داخل مجلس النواب متوجه نحو إقرار قانون موحد لانتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب “.

وأشار الى، ان “القوى السياسية ستصوت باعتماد نظام سانت ليغو في الانتخابات المقبلة بغض النظر عن النسبة التي ستخضع للنقاشات والتفاهمات داخل مجلس النواب” .

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