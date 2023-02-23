2023/02/23 | 23:10 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاصفة ثلجية تنطلق من كاليفورنيا باتجاه الشرق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: jz615Yzj7nY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاصفة ثلجية تنطلق من كاليفورنيا باتجاه الشرق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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