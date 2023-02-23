تشومسكي: بعد الفشل في العراق العالم يندفع لـ

2023/02/23 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

أثار الفيلسوف السياسي والمفكر الأمريكي، نعوم تشومسكي، موجة كبيرة من الجدل داخل الأوساط السياسية الامريكية بعد إطلاقه، الخميس، تصريحات دعا فيها الولايات المتحدة وحلف الناتو الى التوقف عن "التدخل" في شان الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد المفكر السياسي خلال مقابلة أجرتها معه شبكة (تروث اوت) الامريكية وترجمتها (بغداد اليوم)، ان الدعوات لــ "حلف ناتو أقوى بمواجهة روسيا، أصبحت لا تمثل خطرا على أوروبا فقط بل سُلما نحو الحرب النووية العالمية" على حد تعبيره.

وبين، ان "الحرب في أوكرانيا وبعد مرور عام كامل عليها، أصبحت الآن كما هو السيناريو السابق في العراق، حربا "من دون نهاية"، خصوصا مع التوقعات بتصعيد عسكري غير مسبوق، مع موافقة ألمانيا والولايات المتحدة على تجهيز أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة ومنها الدبابات، استعدادا لعمليات عسكرية واسعة الربيع القادم.

وتوقع تشومسكي ان يقود هذا التصعيد العسكري الى "حرب بلا نهاية" وتدفع بالعالم الى "صعود سُلم الحرب النووية".

كما أكد الفيلسوف الأمريكي أيضاً، ان الأسئلة المناسبة يجب ان تكون الآن "ما لا يجب على الناتو فعله"، مشيرا الى ان الإجابة وبالرغم من "صعوبتها" فان السيناريوهات التاريخية ومنها ما ارتكب في العراق، يشير الى ان أي تحرك ستقوم به الولايات المتحدة وحلف الناتو في أوكرانيا سيقود الى "دمار أكبر، وضحايا أكثر"، على حد تعبيره.

وكشفت المقابلة مع تشومسكي، عن موقفه من السلطة الامريكية، مشيرا الى انها تحولت الى نوع من "الدكتاتورية" يماثل تلك التي تحدث عنها جورج ارويل في روايته "مزرعة الحيوان".

وانتقد سيطرة الدولة الامريكية على الاعلام واخراسها الأصوات والاراء "غير المرغوب فيها سياسيا" وانتهاج أساليب تتعمد تقليل اهتمام العامة بالقضايا الخطيرة المهمة مثل التغير المناخي وكوارثه، لصالح الرغبات السياسية الامريكية، على حد وصفه.

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