الخارجية الاميركية: الصين ليست محايدة في الحرب الروسية الأوكرانية بل تدعم موسكو

2023/02/23 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

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وجهت الولايات المتحدة، تحذيراً شديد اللهجة الى الصين في دعمها الى روسيا بحربها على اوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن :"رسالتنا للصين واضحة بأن دعم روسيا عسكريا ستكون له تداعيات".

وأضافت "الصين ليست محايدة في الحرب الروسية الأوكرانية بل تدعم موسكو سياسيا واقتصاديا ودعائيا".

وكانت الولايات المتحدة، أعربت، الأربعاء، عن قلقها من تعزيز التحالف بين الصين وروسيا، بعد أن أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بآفاق جديدة" في العلاقات مع بكين، وإشارته إلى أن نظيره الصيني شي جين بينج سيزور بلاده.

وألتقى بوتين كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي في الكرملين، الأربعاء، قائلاً إن التجارة الثنائية بين البلدين أفضل من المتوقع، ويمكن أن تصل قريباً إلى 200 مليار دولار سنوياً، ارتفاعاً من 185 مليار دولار العام الماضي.

وقال بوتين لوانج، وهو مدير المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وعضو مجلس الدولة الصيني: "ننتظر زيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية لروسيا، لقد اتفقنا على ذلك"، مضيفاً: "كل شيء آخذ في التقدم والتطور.



لقد وصلنا إلى آفاق جديدة".

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