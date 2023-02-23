2023/02/23 | 23:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aE1DQWcq_h0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة || الحلبوسي يستقبل حموده الصباغ رئيس مجلس الشعب السوري) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة || الحلبوسي يستقبل حموده الصباغ رئيس مجلس الشعب السوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).