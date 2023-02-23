بعد مكالمة مدرب إسبانيا.. راموس يقرر الاعتزال دوليا

2023/02/23 | 23:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القائد السابق لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، وقطب دفاع باريس سان جرمان الفرنسي، سيرخيو راموس، الخميس، اعتزاله اللعب دوليا، في سن السادسة والثلاثين، بعد أن أبلغه المدرب الجديد، لويس دي لا فوينتي، بأنه لن يكون ضمن خططه.

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