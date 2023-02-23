الناشطة السعودية لجين الهذلول تعلن حصولها على الماجستير من السوربون:

2023/02/23 | 23:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الناشطة السعودية لجين الهذلول، الخميس، حصولها على درجة الماجستير من جامعة السوربون الفرنسية، موجهة الشكر لكل من ساندها.

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