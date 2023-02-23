السوداني يشيد بمشروع التصريحة الإلكترونية للحد من غسيل الأموال والتهرّب الكمركي

2023/02/23 | 23:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أشاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بالمشروع الذي سيؤمّن عمل المنافذ الحدودية ويبسّط الإجراءات التي ستتم إلكترونياً، ويمنع التلاعب والتزوير، ويحدّ من غسيل الأموال والتهرّب الكمركي.وذكر المكتب […]

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