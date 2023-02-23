فصّل رأس فتاة عن جسدها.. القبض على “أبو طبر” شرقي بغداد

2023/02/23 | 23:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / ألقت قوة أمنية، اليوم الخميس، القبض على شخص متهم بقطع رأس فتاة شرقي العاصمة بغداد.وأحبر المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “قوة أمنيةة تمكنت من القبض على الملقب (حمودي أبو طبر) تولد ٢٠٠٢ والمتهم بجريمة قتل فتاة وفصل رأسها عن جسدها”.وأضاف، أن “المتهم قام بحرق رأس الفتاة بغية اخفاء ملامحها بتاريخ […]

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القبض على “أبو طبر” شرقي بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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