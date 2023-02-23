2023/02/23 | 23:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاجتماع الرابع لاتحاد الغرف...

ظهرت المقالة السوداني: الإصلاحات الاقتصادية ستكون منطلقاً لإصلاحات شاملة في بنية الدولة أولاً على المسلة.

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