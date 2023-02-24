اعتقال تاجر مخدرات بعد اشتباك شمالي بغداد

2023/02/24 | 00:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الخميس، باعتقال تاجر مخدرات بعد اشتباك معه شمالي بغداد.

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